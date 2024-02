Kto wysypuje ukraińskie zboże? "Służby powinny działać bardziej zdecydowanie"

I jak podkreśla, jeśli do takich incydentów dochodzi w ramach rolniczych protestów, to i tak w ostatecznym rozrachunku, będzie to woda na młyn rosyjskiej propagandy i służb Kremla. - Dla Putina byłoby to wręcz niedopuszczalne, żeby nie wykorzystać takich zdarzeń na użytek wojny w Ukrainie - ocenia Mroczek.