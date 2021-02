Koszalin. Sandra Paździerska poszukiwana. 15-latka zaginęła

Policja z Koszalina poszukuje 15-letniej Sandry Paździerskiej. Nastolatka wyszła z domu i do tej pory nie nawiązała kontaktu z bliskimi, ani nie wróciła do ośrodka wychowawczego, z którego udała się wcześniej do rodziny.

