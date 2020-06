Koronawirus Wielka Brytania. Rekordowy spadek. Brytyjska gospodarka skurczyła się o ponad 20 procent

Koronawirus Wielka Brytania. Ogromny spadek PKB

Według informacji przekazanej przez CNBC, PKB Wielkiej Brytanii spadł w kwietniu, w porównaniu do poprzedniego miesiąca, aż o 20,4 proc. Wcześniej analitycy przewidywali, że spadek wyniesie 18,4 proc. Z kolei w porównaniu do kwietnia 2019 roku oznacza to spadek o 24,5 proc. Z kolei w ciągu ostatnich trzech miesięcy spadek PKB wyniósł 10,4 proc. Dane są fatalne.