Koronawirus w Polsce. Sondaż. Za czym tęsknią Polacy? Odpowiedzi zaskakują

Koronawirus w Polsce. Sondaż. Czego brakuje Polakom?

Mniej tęsknimy za uczestnictwem w obrzędach religijnych (14,1 proc.) a także za zorganizowanym wypoczynkiem, na który swój głos oddało zaledwie 10 proc. badanych. Mniej doskwiera nam także brak wyjścia do kina czy teatru (7,1 proc.), a także udział w zmaganiach sportowych z udziałem widzów (6,2 proc).

Z kolei najmniej brakuje nam możliwości manifestacji publicznych (4 proc.) oraz, co ciekawe, możliwości wyjścia na dyskotekę i innych tego typu rozrywek (1,1 proc.).

Koronawirus w Polsce. Ekspert komentuje sondaż

Wyniki sondażu skomentował Robert Flisiak, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych . Jak zaznacza, tęsknota za powrotem salonów fryzjerskich jest odczuwalna w społeczeństwie i można powoli zgadzać się na jej stopniowe odmrażanie. - Salony kosmetyczne to bardzo bliski kontakt twarzą w twarz. Na to jest stanowczo za wcześnie - tłumaczy.

Flisiak mniej przychylny jest także do odmrażania gospodarki w sektorze edukacji. - Bardzo się dziwię, że władze zdecydowały się na otwarcie przedszkoli i żłobków (mogą być otwarte już od 6 maja - przyp. red.), a respondenci tego oczekują - mówi.

Jak podkreśla, dzieci trudno jest upilnować, a zapewnienie im właściwych warunków sanitarnych w czasach epidemii jest praktycznie niemożliwe. - Współczuję dzieciom, które będą musiały chodzić do przedszkola, gdzie nie ma zabawek, wokół gołe ściany i nawet nie można się przytulić do pani. To będzie dla nich trauma - stwierdza Robert Flisiak.