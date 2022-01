Koronawirus w Polsce. Niedzielski: takiej liczby nie było w całej czwartej fali

Już nie ma wątpliwości. Piąta fala koronawirusa dotarła do Polski. Najnowsze dane są tak dramatyczne, że zdecydował się je osobiście przedstawić minister zdrowia Adam Niedzielski. - To wzrost o 90 proc. tydzień do tygodnia - stwierdził minister zdrowia. - Jeżeli te trendy się utrzymają, to w przyszłym tygodniu możemy mieć do czynienia nawet z 50 tysiącami zakażeń dziennie - dodał.