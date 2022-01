Koronawirus w Polsce. Nowy raport Ministerstwa Zdrowia

Wariant Omikron zbiera żniwo

Coraz większe żniwo pod kątem ilości nowych zakażeń zbiera w Polsce wariant Omikron. - Nawet nie chodzi o testowanie, chodzi o skalę zakażeń. (...) Mniej więcej wiemy, jak to wygląda w Stanach Zjednoczonych czy Szwecji. 80 tys. zakażeń dziennie w Polsce to jest realna liczba. Wszyscy się na to przygotowują. System jest nastawiony na leczenie chorych. Do tej pory mieliśmy 30-40 tys. łóżek dostępnych dla pacjentów covidowych - mówił w programie "Newsroom" WP główny doradca premiera ds. COVID-19, prof. Andrzej Horban.