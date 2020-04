Koronawirus w Polsce. Mężczyzna dostał 20 tys. za załamanie kwarantanny

Jak nam powiedziała kom. Anna Gembala z KWP, zachodniopomorska policja sprawuje obecnie nadzór nad blisko 10 tys. osobami w kwarantannie, również tymi, które przekraczają granicę polsko-niemiecką. Nie oznacza to, że funkcjonariusze codzienne odwiedzają każdą z tych osób. Okazuje się że bardzo pomocna jest aplikacja "Kwarantanna domowa". Działa ona w ten sposób, że co jakiś czas osoba poddana kwarantannie ma do wykonania określone zadanie, np. w ciągu 20 minut musi sobie zrobić tzw. selfie w domu, a następnie przesłać je przez internet. Taki sposób nadzoru okazuje się bardzo skuteczny i odciąża policję w kontrolowaniu przestrzegania zasad wprowadzonych do walki z epidemia koronawirusa w Polsce.