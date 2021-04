Koronawirus w Polsce. Konferencja prasowa Michała Dworczyka. Nowe informacje ws. szczepionek

- To są pytania, które powinno kierować się do naukowców i lekarzy, mogę powtarzać tylko informacje przekazywane przez nich. Te opinie są zróżnicowane. Francuscy naukowcy twierdzą, że wystarczy 40% populacji, żeby społeczeństwo nabrało odporność, w Polsce prof. Gut mówi o 50%, namawiam, żeby dyskusje tego typu prowadzić z naukowcami.

Koronawirus w Polsce. Szczepienia w zakładach pracy

- Wszystkie wnioski, które będą spływały do kancelarii, najpierw kierowane są do Rady Medycznej, po opinii rady taki wniosek jest kierowany albo do MZ, albo przekazujemy informację o negatywnej opinii i tak będziemy działać nadal - odpowiedział pełnomocnik rządu ds. szczepień.

- Mam apel do koleżanek i kolegów polityków, żeby opierać się wyłącznie na sprawdzonych informacjach i nie podzielać fake newsów z drugiej albo trzeciej ręki, bo prowadzi to do chaosu informacyjnego. (...) Co do zasady w agencji nie są przechowywane żadne szczepionki. Jest jedynie rezerwa, w tej chwili ok. 460 tys. sztuk szczepionek, które są żelaznym zapasem na drugie szczepienie dla Polaków. Musimy zabezpieczać takie dawki na wypadek, jeśli producent odwoła np. dostawy. Mamy obowiązek, żeby zabezpieczyć bezpieczeństwo pacjentów Każdy który otrzyma pierwsza dawkę musi mieć gwarancję, że dostanie drugą.