Koronawirus. Szczepienia kolejnych roczników. Jak się zapisać i sprawdzić, czy już nasza pora? [HARMONOGRAM]

Szczepienia przeciw COVID-19. Jak się zapisać?

Co należy zrobić, aby zapisać się na szczepienie? Możliwości jest kilka. Można to zrobić za pomocą strony internetowej pacjent.gov.pl lub wysłać SMS o treści "SzczepimySie" na numer: 664 908 556 lub 880 333 333.

Szczepienia na COVID-19. Harmonogram

Szczepienia. Jak dowiedzieć się, czy już nasza kolej?

Szczepienia przeciw COVID-19. Zmiany w systemie

Konsultacje lekarskie mają być "tylko w przypadku wątpliwości". To jednak nie koniec zmian. - Do tej pory kwalifikować mógł wyłącznie lekarz. Teraz lista zawodów będzie 10 razy większa. Dołączymy w ten sposób do wielu krajów europejskich, które w taki sposób prowadzą szczepienia i ma to pozytywny wpływ na ich tempo - przekazał szef KPRM.