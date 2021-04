Awaria systemu szczepień. 31-latek opowiada, jak zaszczepił się w ciągu jednego dnia

Olaf Maciejewski to jak dotąd najmłodsza z osób, które pochwaliły się, że skorzystały z awarii informatycznego systemu zarządzającego szczepieniami przeciwko COVID-19. W rozmowie z WP potwierdził, że otrzymał pierwszą dawkę szczepionki AstraZeneca.

- Po meczu polskiej reprezentacji piłkarskiej do późna nie kładłem się spać. Około godz. 2 w nocy przeczytałem w mediach społecznościowych wpis jednego z dziennikarzy, że system szczepień umożliwia rejestrację młodszych roczników. Zalogowałem się i wybrałem najbliższy wolny termin, czyli 1 kwietnia - relacjonuje Olaf Maciejowski.

Przypomnijmy, że 1 kwietnia rano wybuchł chaos w sprawie rejestracji szczepień. Rządowy koordynator Michał Dworczyk tłumaczył dziennikarzom, że "doszło do jakiejś pomyłki" w systemie. Jej efektem było to , że osoby z młodszych roczników ( minister mówił tylko o 40-latkach) mogły zarejestrować się na szczepienie.

To nie ma logiki, to była loteria

Tymczasem szczęście nie opuszczało 31-letniego prawnika, który mimo trwającego chaosu informacyjnego zmierzał już do punktu szczepień w Krakowie. - Jedna z pań nieco się zdziwiła, widząc, że jestem w młodym wieku. Zastanawialiśmy się, czy system mnie przepuści. Nie było z tym żadnego problemu - relacjonuje.

- Nie mam wyrzutów sumienia, że zostałem zaszczepiony wcześniej niż starsi. Tak działał ten system, a ja nie miałem na to żadnego wpływu. Uważam też, że skoro część seniorów nie przychodzi na szczepienia, to osoby młodsze, które chcą się szczepić, powinny mieć taką możliwość - podsumowuje rozmówca WP.

"Tu nie ma logiki, to po prostu loteria. A mi udało się wylosować szczęśliwie" - skomentował na Twitterze, pokazując skierowanie z terminem podania drugiej dawki.

Chaos wokół szczepień. Wywoła go "suma drobnych zdarzeń"

W piątek rano minister Michał Dworczyk ponowie próbował wytłumaczyć, jak doszło do błędów w rejestracji na szczepienia. Wspomniał, że do czwartkowej sytuacji doprowadziła: "suma drobnych zdarzeń, które nie powinny się zdarzyć. Są mało prawdopodobne, ale się pojawiają i do tego w tym samym momencie".