Koronawirus w Polsce. Janusz Cieszyński: Składamy sprostowanie do Michnika i Kurskiego

- W artykule "Gazety Wyborczej" znalazły się nieprawdziwe informacje ws. zakupów Ministerstwa Zdrowia i kontroli CBA . Złożymy sprostowanie do panów Michnika i Kurskiego - zapowiedział minister Cieszyński.

Koronawirus w Polsce. Janusz Cieszyński o zarzutach "GW"

Jak zaznaczył minister Cieszyński, Ministerstwo Zdrowia kupowała sprzęt zgodnie z obowiązującymi cenami. - Nieprawdą jest, że kupowaliśmy sprzęt po kosztach. Wszystkie informacje są podane do publicznej wiadomości. W sprawie Łukasza G. weszliśmy na drogą sądową - podkreślił. - Podobne kroki podejmiemy wobec marszałka Piotra Zgorzelskiego, jeżeli do godziny 13 nie przeprosi za swoje słowa ws. rzekomych machlojek ministra Szumowskiego - dodał.

Minister odniósł się też do kwestii plakatów, które pojawiły się w przestrzenni publicznej. - Zgłosimy też do prokuratury hejterską akcję, czyli plakaty, które uderzały w ministra Szumowskiego - zapowiedział Janusz Cieszyński. Chodzi o plakaty "Ewangelia wg Łukasza Sz.", które pojawiły się na kilku warszawskich przystankach. Plakaty przedstawiały postać ministra zdrowia w stroju Zakonu Kawalerów Maltańskich .

Koronawirus w Polsce. Janusz Cieszyński o sytuacji w kraju

Polityk odniósł się też do kwestii związanych z przywracaniem roli szpitalom, które zostały przekształcone na jednoimienne. Chodzi tu o lekarzy, którzy wrócą teraz do normalnych zajęć. - Ich dodatki były wypłacone w ramach dotacji z Ministerstwa Zdrowia. To pieniądze, których celem było zaopatrzenie osób walczących na pierwszej linii walki z epidemią - podkreślił.