Koronawirus w Polsce. Co z "czerwonymi" strefami? Włodzimierz Gut: grozi nam wariant włoski

W Wieluniu (woj. łódzkie) większość osób nosiła maseczki, ale była zdegustowana. Profesor Włodzimierz Gut radzi stosować się do restrykcji. W rozmowie z "Faktem" ostrzega, że "grozi nam wariant włoski". - Tego typu lekceważenie może skoczyć się wzrostem zakażeń. Będziemy mieli sytuację, jak we Włoszech i będzie płacz, kto czego nie zrobił, żeby nie dopuścić do tej sytuacji - ostrzega wirusolog.