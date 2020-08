Koronawirus. Polak skazany w Hiszpanii na więzienie za brak maseczki

W orzeczeniu sądu w Murcji wyjaśniono, że 46-letni Polak przyznał się do stawianych mu zarzutów, w tym do oplucia policjanta i uderzenia go - relacjonuje PAP w serwisie poświęconym pandemii koronawirusa. Hiszpańska agencja prasowa EFE podkreślił, że nasz rodak miał w sądzie wskazywać na brak obrażeń u mundurowego. Sąd skazał jednak 46-latka z Polski na cztery miesiące więzienia.