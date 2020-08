Koronawirus w Polsce. Łukasz Szumowski o rygorach. Polska podzielona na "czerwone", "żółte" i "zielone" powiaty

Poniższa mapa przedstawia "zielone", "czerwone" i "żółte" obszary. Czerwone to m.in. woj. wielkopolskie, małopolskie, łódzkie, śląskie, podkarpackie. Ten podział będzie obowiązywał od soboty. Dane dot. zakażeń w strefach czerwonych mają być na bieżąco aktualizowane.

Szumowski zaznaczył, że "nie ma przeciwwskazań do niezakrywania ust i nosa, są przyłbice". Zaznaczył, że noszenie maseczek obowiązuje w całym kraju. - Apeluję do wszystkich Polaków o przestrzeganie reżimu sanitarnego, zachowanie dystansu społecznego i zasłanianie ust i nosa, aby uniknąć zwiększenia obostrzeń. Otrząśnijmy się z beztroski - stwierdził.

Wiceminister Janusz Cieszyński zabrał głos po ministrze Łukaszu Szumowskim. - Przytłaczająca większość powiatów jest koloru zielonego. Chcemy, by cała mapa była zielona - podkreślił. - Do konsultacji skierujemy: noszenie maseczek, ograniczenie miejsc siedzących w komunikacji, ograniczenie liczby osób na uroczystościach - dodał.

- Ograniczenie liczby osób, które będą mogły korzystać z komunikacji zbiorowej, do 50 proc. miejsc siedzących, ograniczone zostanie też liczba osób, które będą mogły brać udział w weselach i uroczystościach rodzinnych, m.in. weselach. W strefie czerwonej do 50, a w żółtej - do 100. Będzie też obowiązek rejestracji wesel - mówił Cieszyński.