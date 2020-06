Koronawirus w Polsce. Aplikacja ProteGO Safe w nowej odsłonie. Łukasz Szumowski: Jesteśmy w czołówce

Aplikacja ProteGo Safe jest oparta na systemach Android oraz Ios. - Jedną z możliwości jest diagnozowanie stanu zdrowia. To, co pojawiło się dziś, to monitorowanie naszych kontaktów. Ta rejestracja analizuje długość kontaktu, czas jego trwania i odległość między urządzeniami - przekazał minister cyfryzacji.

Koronawirus w Polsce. Aplikacja ProteGo Safe w nowej odsłonie

Jak dodał, jeżeli któraś z osób z kontaktu okaże się zakażona koronawirusem, to dzięki jednorazowemu kodzie PIN z sanepidu będzie mogła przekazać do osób z kontaktu ostrzeżenie o zetknięciu się z osobą zakażoną. - Będzie to informacja zupełnie anonimowa. Te osoby nie będą wiedziały skąd ta informacja przyszła. Wszystkie dane w aplikacją są kompletnie anonimowe - zaznaczył Marek Zagórki. - Aplikacja jest zupełnie dobrowolna. Nie wymaga zgody na dostęp do naszych danych - dodał.