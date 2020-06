Koronawirus USA. Druga fala zachorowań w USA. Rekord dzienny w Teksasie

Koronawirus USA. Druga fala zakażeń

Złe wiadomości napływają ze Stanów Zjednoczonych. Rośnie liczba zakażeń koronawirusem, a epidemiolodzy obawiają się, że to druga fala zachorowań. Tylko w środę wykryto 2 504 nowe przypadki zakażenia w stanie Teksas. W tym tygodniu odnotowano za to 8 553 osoby z koronawirusem na Florydzie. To także rekord.