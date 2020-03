Koronawirus u bram Szczecina. Po niemieckiej stronie granicy mają już pięć przypadków

W ostatnich dniach pięć przypadków zakażenia koronawirusem potwierdziły władze niemieckiego landu Meklemburgia-Pomorze Przednie, graniczącego z woj. zachodniopomorskim. Ta informacja nie znalazła się w zaleceniach dla Polaków podróżujących do Niemiec.

Rzecznik prasowa wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Szczecinie powiedziała WP, że przypadki z Niemiec nie będą powodem do wydania odrębnych ostrzeżeń dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Jedyny aktualny komunikat, to ten publikowany przez Głównego Inspektora Sanitarnego. "W przypadku podróży do Niemiec zaleca się zachowanie szczególnych środków ostrożności i unikanie dużych skupisk ludzkich" - czytamy w ostrzeżeniu dla podróżnych.