Koronawirus w Polsce. "Pacjent zero" z Zielonej Góry: cały czas nie wierzyłem

Do mieszkańca Cybinki dotarł "Super Express". Mężczyzna relacjonuje, że do kraju wrócił w niedzielę rano. Po południu zaczął obserwować u siebie pierwsze objawy. - Zakładałem, że coś się dzieje. Zaskoczyła mnie temperatura - relacjonuje 66-latek. "Pacjent zero" opisuje, że wieczorem było mu "zimnawo". Z kolei w poniedziałek zbadał się ponownie i źle się czuł przez cały dzień. - Zastanawiałem się, czy mi się to nie wydawało - dodaje.

- W tym momencie coś mi się zaświeciło, bo ja cały czas nie wierzyłem, że to jest koronawirus i go mam. W Niemczech koronawirus zaczął się trzy, cztery dni przed moim wyjazdem, to było po tym karnawale. Czy ja go złapałem w Słubicach, czy w autobusie? Ja nie wiem. W środę rano dostałem wyniki i mówią, że mam koronawirusa. Do tej pory myślałem, że to jest fantazja - mówi mężczyzna.