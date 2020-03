Koronawirus w Polsce. Żona pierwszego zakażonego o stanie zdrowia męża

Mężczyzna wrócił do Polski rejsowym autobusem. Wysiadł na dworcu w Słubicach, przesiadł się do swojego auta i pojechał do domu. Niestety, wkrótce po powrocie z Niemiec źle się poczuł. Zadzwonił wówczas do przychodni, tam poinstruowano go, by skontaktował się ze służbami sanitarnymi.