Koronawirus – szczepionka szybciej niż sądzono? Rozpoczęto testy na ludziach

Szczepionka na koronawirusa to obecnie jedno największych wyzwań dla naukowców. Wystartował wyścig, którego stawką jest życie setek tysięcy ludzi. Badania prowadzone są równocześnie w kilku ośrodkach badawczych na całym świecie.

Koronawirus – szczepionka podana 43-latce z USA

Pierwszą osobą, której podano szczepionkę na koronawirusa, jest 43-letnia kobieta z Seattle. Kobieta zgłosiła się do badania jako wolontariuszka. Po podaniu szczepionki stwierdziła, że - wszyscy czujemy się tacy bezradni. To dla mnie niesamowita okazja, aby wreszcie coś zrobić.

Naukowcy podkreślają, że nie ma ryzyka, że członkowie zostaną zarażeni koronawirusem, ponieważ szczepionka go nie zawiera. Jej zadaniem jest nauczenie układu odpornościowego wytwarzania przeciwciał, które umożliwi szybkie unieszkodliwienie wirusa.

Koronawirus – szczepionka dopiero za 12-18 miesięcy?

Mimo iż ruszyły pierwsze testy szczepionek na ludziach, to wprowadzenia ich do użytku na skalę światową powinniśmy spodziewać się najwcześniej za 12 miesięcy.

- Nie wiemy, czy ta szczepionka wywoła odpowiedź immunologiczną, czy będzie bezpieczna. Właśnie dlatego przeprowadzamy próbę. Nie jest to etap, w którym byłoby możliwe, by skierować ją do powszechnego użytku – mówiła kierownik badań w Kaiser Permanente dr Lisa Jackson.