Koronawirus. Prawie 50 tys. nowych zakażeń. Francja wprowadziła lockdown

Sytuacja we Francji jest dramatyczna. Tylko w środę stwierdzono 36 437 zakażeń koronawirusem - poinformowało francuskie ministerstwo zdrowia. Zmarło 244 chorych. W ciągu ostatnich 24 godzin zarejestrowano we Francji już aż 47 637 potwierdzonych przypadków zainfekowania koronawirusem. Zmarło 235 osób. Na oddziałach intensywnej terapii leczonych jest ponad 3 tys. osób.

Narodowa kwarantanna we Francji ma potrwać do 1 grudnia. Do tego czasu można wyjść z domu tylko w celach zawodowych, medycznych albo by opiekować innymi lub zrobić zakupy. Każdy będzie musiał posiadać certyfikat wyjścia z domu, uzasadniający jego wyjście.