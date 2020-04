Koronawirus. Polska. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska o listonoszach. "Będą czuli się bezpiecznie"

- Jako Ministerstwo Zdrowia będziemy chcieli odnieść się do kilku opinii, które padły na komisjach senackich (…) m.in. do tego, czy pakiety wyborcze będą bezpieczne - powiedział w rozmowie z radiową Trójką wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Koronawirus i wybory 2020. Wirus na karcie długo się nie utrzyma

Wiceszef resortu zdrowia odniósł się do wątpliwości związanych z transmisją koronawirusa na kartach wyborczych.- Przejrzałem wiele badań (…), na papierze kartonowym wirus żyje do 24 godzin. Na bibule już po 30 min. 50 proc. wirusa ginie, a po 3 godzinach praktycznie go nie ma - stwierdził.