Wybory 2020. Senat zajmuje się projektem PiS dot. wyborów korespondencyjnych

- Projekt PiS to nie jest dobre rozwiązanie. Całość powinna być zapisana w ustawie, a nie rozproszona na poszczególne rozporządzenia. Senat ma jeszcze kilka dni przed posiedzeniem plenarnym, chcemy zapoznać się z rozporządzeniami - tłumaczył Bogdan Borusewicz. Senator KO wyliczał, że zgodnie z ustawą liczne rozporządzenia wyda kilku ministrów. - Rozumiem, że rząd jest w niedoczasie, ale nalegam aby dostarczył nam ich treść do 4 maja - dodał polityk.

Wniosek został przyjęty - "za" było 22 członków połączonych komisji, przeciw 13 senatorów. Wcześniej ze strony PiS padały uwagi, że "wniosek marszałka Borusewicza jest bezprzedmiotowy, ponieważ rozporządzenia wydaje się po uchwaleniu ustawy". - Państwo by jeszcze chcieli wiedzieć co dany minister myśli o danej ustawie - stwierdził senator PiS.

Obecny na posiedzeniu wiceminister zdrowia przyznał, że jego resort dopiero zaczyna pracę nad rozporządzeniami do ustawy wprowadzającej wybory korespondencyjne. Waldemar Kraska dodał, że resort jest na etapie "konsultacji wśród ekspertów", ale nie doszło jeszcze do konsultacji międzyresortowych.

Z kolei Bogdan Klich zwrócił uwagę senatorów na "drukowanie pakietów wyborczych bez podstawy prawnej". - Jak do tego doszło, że instytucje państwowe prowadzą działalność przestępczą? Niech to wytłumaczą. A jeśli jej nie prowadzą, to niech to udowodnią - tłumaczył senator KO. Polityk wystąpił z wnioskiem o udostępnienie pełnej dokumentacji podejmowanych działań oraz podstawy prawnej do ich podjęcia przez ministra aktywów państwowych, ministra cyfryzacji oraz prezesa Poczty Polskiej. "Za" głosowało 22 senatorów z połączonych komisji, "przeciw" było 12 osób - wniosek został przyjęty.