Wybory 2020. Krzysztof Kwiatkowski: jestem zdegustowany procedowaniem projektu PiS

- Nie sięgajmy do lewej kieszeni przez prawe ramię. Mamy zapis w konstytucji o stanie klęski żywiołowej. Z prawnego punktu widzenia nie ma obaw, że dojdzie do przerwania ciągłości urzędu prezydenta. A zakończyć go można, kiedy ustąpi choroba zakaźna - według ekspertów z którymi rozmawiałem ma do tego dojść latem - tłumaczył w rozmowie z TOK FM Krzysztof Kwiatkowski.