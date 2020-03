Koronawirus. Niemcy z największą liczbą zmarłych w ciągu doby

"Razem z 55 przypadkami z ostatniej doby z powodu koronawirusa w Niemczech zmarły do piątku łącznie 253 osoby" - głosi komunikat Instytutu im. Roberta Kocha w Berlinie.

W czwartek u naszych zachodnich sąsiadów potwierdzono z kolei 5780 nowych przypadków zakażenia SARS-CoV-2. To oznacza, że ogólna liczba osób ze stwierdzonym patogenem sięgnęła 42 288 - podaje bild.de.

Jak zauważa PAP w serwisie poświęconym Covid-19, mimo rosnącej liczby zmarłych Niemcy odnotowują jeden z najniższych współczynników śmiertelności choroby na świecie. Szef niemieckiego resortu zdrowia Jens Spahn w rozmowie z dziennikarzami wyjaśniał, że może być to m.in. efekt dużej liczby testów, co pozwala wykryć także łagodniejsze przypadki.

Tymczasem dziennik "Die Zeit" poinformował, że władze w Berlinie zamierzają jeszcze zwiększyć liczbę przeprowadzanych badań, tak jak uczyniły to wcześniej służby sanitarne Korei Południowej.

Co więcej, ta liczba może być jeszcze wyższa, bo firma Bosch zapowiada wprowadzenia do użycia nowych testów diagnostycznych, które pozwalają odczytać wynik po dwóch godzinach i to poza warunkami laboratoryjnymi.