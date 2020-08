Koronawirus. Łotwa i Estonia wprowadzą kwarantannę dla osób przyjeżdżających z Polski

Podobną decyzję podjęła Estonia. "W związku ze wzrostem liczby zakażeń koronawirusem w Polsce, osoby podróżujące z Polski do Estonii w terminie 10-16.08.2020 są zobowiązane do poddania się dwutygodniowej samoizolacji" - informuje ambasada Estonii.

Oba państwa nadbałtyckie co tydzień publikują listę krajów, w których liczba zakażeń koronawirusem na 100 tys. mieszkańców przekracza 16. Przyjezdni z tych krajów mają obowiązek poddania się 14-dniowej kwarantannie.

O tym, że Polska trafi na listę tych państw, mówiono już od kilku dni. Wszystko z powodu znacznego wzrostu liczby zakażeń koronawirusem. Już w zeszły piątek wskaźnik dla Polski wynosił 15,7. W tym momencie wzrósł on do 20,9.

Osoby, które będą chciały z Polski dostać się na Łotwę lub do Estonii, mają na to czas do 10 sierpnia. O północy z niedzieli na poniedziałek zostanie wprowadzony nakaz odbycia 14-dniowej kwarantanny.