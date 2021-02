Koronawirus. Lekarz nie wierzy w pandemię. Chory na COVID przyjmował pacjentów w Niemczech

Koronasceptyk bez maski

Wedle przedstawicieli sztabu kryzysowego Dolnej Saksonii, zachowanie lekarza z Goldenstedt przyczyniło do wzrostu liczby zakażeń w powiecie Vechta. Siedmiodniowy wskaźnik wyniósł tam w ubiegłym tygodniu 200 nowych zakażeń na 100 000 mieszkańców. Jak podaje publiczny nadawca NDR, zespół kryzysowy zakłada, że w regionie istnieją trzy łańcuchy zakażeń – jeden z nich prowadzi do zakażonego lekarza. Władze powiatu już z końcem stycznia nakazały tymczasowe zamknięcie jego gabinetu z powodu ignorowania zasad higieny.

Było "powszechnie znane, że ten lekarz należy do tych, którzy zaprzeczają istnieniu pandemii i którzy uważają, że wcale nie jest tak źle" - powiedziała w zeszłym tygodniu wiceszefowa zespołu antykryzysowego Dolnej Saksonii Claudia Schröder. W sumie mężczyzna miał kontakt z około 200 pacjentami. Czy zaraził ludzi, a jeśli tak, to ilu, trudno powiedzieć – oświadczył rzecznik władz powiatu.

Grzywna lub więzienie

Prokuratura bada, czy można udowodnić podejrzenia o popełnieniu przestępstwa, co byłoby wystarczające do wniesienia aktu oskarżenia. W przypadku skazania zakres kar przewidzianych w art. 223 kodeksu karnego rozciągałby się od grzywny do kary pozbawienia wolności do pięciu lat. - Wynik śledztwa jest w tej chwili nadal otwartą kwestią - podkreślił prokurator.