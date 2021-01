Koronawirus. Francja protestuje, Emmanuel Marcon apeluje

24 392 nowych zakażeń oraz 242 zgony spowodowane COVID-19 - właśnie takie dane w sobotę przekazało francuskie ministerstwo zdrowia. W tym samym czasie na ulicach wielu miast Francuzi protestowali przeciwko projektowi nowej legislacji, która według nich uderza w ich podstawowe prawa. Na jej mocy zabroniona ma zostać możliwość m.in. filmowania funkcjonariuszy podczas ich interwencji. Według legislatorów taka zmiana jest podyktowana mową nienawiści w internecie w odniesieniu do policjantów.

Po godzinie 17 w Paryżu doszło do strać manifestantów z policją - w kierunku funkcjonariuszy poleciały kamienie. Odpowiedzieli oni armatkami wodnymi. Przypomnijmy, że od godz. 18 do 6 obowiązuje we Francji godzina policyjna spowodowana sytuacją epidemiczną.