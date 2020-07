Korea Północna. Szokujące słowa żołnierza. Wojsko Kim Dzong Una w fatalnym stanie

Korea Północna. Wojsko przeżarte korupcją

Roh Czol Min to uciekinier z Korei Północnej, który w przeszłości był żołnierzem. W rozmowie z "The Wall Street Journal" opowiedział o sytuacji wojska w Korei Północnej. Z jego słów wynika, że wcale nie jest tak dobrze, jak twierdzi i kreuje to północnokoreańska propaganda oraz przywódca Korei Północnej, Kim Dzong Un.