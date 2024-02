Kolejny front wojny otwarty? Polacy jasno o planach Bodnara

Szef resortu sprawiedliwości przyznał, że rząd patrzy na TK holistycznie, nie tylko przez pryzmat sędziów dublerów. - Na temat dublerów wiemy doskonale, że mamy orzeczenia europejskich trybunałów, które są publikowane ze stosowną adnotacją. Także prezesura pani Przyłębskiej jest stawiana pod znakiem zapytania. Co chwila z mediów dowiadujemy się m.in. o tym, jak dochodzi do manipulowania składami orzekającymi. Do tych wszystkich kwestii powinniśmy się odnieść - stwierdził Bodnar.