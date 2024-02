Rewolucja w TK. Bodnar zabiera głos. "Zostały drobiazgi"

Przyszły tydzień decydujący dla losów TK

- To nie są tylko dublerzy. Na temat dublerów wiemy doskonale, że mamy orzeczenia europejskich trybunałów, które są publikowane ze stosowną adnotacją. Także prezesura pani Przyłębskiej jest stawiana pod znakiem zapytania. Co chwila z mediów dowiadujemy się m.in. o tym, jak dochodzi do manipulowania składami orzekającymi. Do tych wszystkich kwestii powinniśmy się odnieść - stwierdził.