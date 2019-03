Katecheci nie wezmą udziału w strajku nauczycieli. Nie pracują dla pieniędzy

Katecheci nie wezmą udziału w planowanym strajku nauczycieli. Takie jest stanowisko szefów diecezjalnych wydziałów katechetycznych w całym kraju. Komunikat rozsyłany jest do księży i sióstr zakonnych nauczających religii

Według niego katecheci mogą solidaryzować się ze strajkującymi nauczycielami, w żadnym wpadku nie powinni jednak uczestniczyć w akcji. Ich misja ma zupełnie inny wymiar, niezwiązany z ekonomicznymi celami. - To pozostawanie na uboczu nie może być jednak odbierane jako objaw łamistrajku - dodał.

Przypomnienie trafiło do duchownych

W rozmowie z WP duchowni podkreślają, że nie jest to akcja wymierzona przeciwko planowanemu na 8 kwietnia strajkowi nauczycieli zrzeszonych ZNP. Podobnie brzmi stanowisko szefów wydziałów katechetycznych w całym kraju. Komunikat uzgodniono już kilka lat temu podczas poprzednich strajków nauczycieli. Teraz jako przypomnienie trafia on do kilkunastu tysięcy księży i sióstr zakonnych, nauczających religii w szkołach.