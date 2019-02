Burza wokół religii w szkołach. Słupsk ujawnia zarobki katechetów

Wynagrodzenie 46,9 tys. zł tygodniowo otrzymują katecheci nauczający religii w szkołach w Słupsku - podaje tamtejszy Urząd Miasta. W tym mieście, podobnie jak w wielu innych, trwa dyskusja o ograniczeniu liczby zajęć z religii.

Teoretycznie nauczycieli religii obowiązują te same zasady wynagradzania, co ich świeckich kolegów. Reguluje to m.in. Kartę Nauczyciela. Z informacji urzędu wynika, że tamtejsi katecheci (opłacani z budżetu) na tle innych nauczycieli (opłacani przez samorząd) są dobrze wynagradzani. Pensja katechety to około 3700 zł brutto miesięcznie. To blisko średniej krajowej dla nauczyciela mianowanego, czyli osoby z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym, na przedostatnim stopniu zawodowego awansu.