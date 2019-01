Strajk nauczycieli 2019: Narzekają na niskie zarobki, które skutkują brakiem szacunku wśród uczniów. Sprawdź, gdzie strajkują 8 stycznia

Strajk nauczycieli 2019: Nauczyciele żądają podwyżek. Twierdzą, że jako „frajerzy pracujący za grosze” tracą szacunek uczniów. Sprawdź, w których szkołach odwołano zajęcia 8 stycznia.

Strajk nauczycieli 2019 – walka o godziwe zarobki i szacunek uczniów

Nauczyciele w całej Polsce domagają się podwyżek i w ślad policjantów masowo poszli na L-4 . Z tego powodu w wielu szkołach odwoływane są lekcje. Głównym żądaniem pedagogów jest podwyżka wysokości 1000 zł. Mają dość niskich zarobków i coraz trudniejszych warunków pracy. Przypominamy, że w tej chwili zarobi stażystów kształtują się na poziomie 1751 zł netto, a nauczycieli dyplomowanych 2377 zł netto. W mediach społecznościowych opublikowano 12 powodów uzasadniających strajk. Pierwszym z nich jest fakt, że nauczyciele sprawują niezwykle ważny zawód polegający na kształtowaniu przyszłych pokoleń, co w praktyce wymaga zarówno wysiłku fizycznego jak i emocjonalnego. Podkreślono, że w ciągu roku szkolnego nauczyciele pracują popołudniami wieczorami oraz w weekendy (nie mają nadgodzin!), wyjeżdżają z dziećmi na wymiany i zielone szkoły kosztem czasu wolnego, a ich przyszła emerytura zapowiada się przerażająco nisko (ok. 1000-1500 zł). W swoim apelu zwrócili również uwagę na fakt, że stracili szacunek uczniów. Coraz więcej z nich ma ich za „frajerów” pracujących za marne grosze.

Strajk nauczycieli – gdzie strajkują pedagodzy?

Należy zaznaczyć, że strajk nauczycieli to nie akcja zorganizowana. Przez to trudno o dokładne dane, w których szkołach i przedszkolach będzie on odczuwalny. Według informacji podanych przez polskatimes wśród szkół znajdują się: