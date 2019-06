Kalkulator punktów do liceum 2019. Sprawdź, jak przeliczyć punkty z egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty

Kalkulator punktów do liceum 2019. Absolwenci szkół podstawowych znają już swoje wyniki z egzaminów. Przed nimi rekrutacja do liceum. Zobacz, jak poprawnie przeliczyć punkty, które będą brane pod uwagę przy rekrutacji do liceów techników i szkół branżowych.

Kalkulator punktów do liceum 2019. Sprawdź, jak przeliczyć punkty z egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty (iStock.com)

Kalkulator punktów do liceum 2019

Tegoroczni absolwenci szkół podstawowych oraz gimnazjów znają już swoje wyniki z egzaminów gimnazjalnego i ósmoklasisty. Powszechnie wiadomo, że największe szanse na dostanie się do dobrego liceum oraz technikum mają uczniowie, którzy uzyskali największą liczbę punktów. W procesie rekrutacji będą jednak brane pod uwagę także świadectwa „z czerwonym paskiem”, sukcesy w konkursach, osiągnięcia artystyczne oraz sportowe, gwarantujące dodatkowe punkty. Maksymalnie można było otrzymać 200 punktów, w tym 100 za wyniki z egzaminów. Pełna pula punktów przysługuje uczniom, którzy zdali na 100% egzaminy z pięciu przedmiotów: języka polskiego, matematyki, historii i wiedzy o społeczeństwie, języka obcego na poziomie podstawowym oraz przedmiotów przyrodniczych. Przypominamy, że każdy punkt procentowy to 0,2 punktu w rekrutacji do liceum, czyli jeden egzamin zdany na 100 proc. jest warty 20 punktów.

Rekrutacja do liceum 2019 – za co można dostać dodatkowe punkty?

Punkty za dane oceny z wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, przelicza się w następujący sposób:

• 18 pkt za ocenę celująca

• 17 pkt za ocenę bardzo dobrą

• 14 pkt za ocenę dobrą

• 8 pkt za ocenę dostateczną

• 2 pkt za ocenę dopuszczającą

Za świadectwo ukończenia gimnazjum z czerwonym paskiem przyznawane jest 7 punktów.

Uczniowie, którzy wzięli udział w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty mogą zdobyć:

• 10 pkt za zdobycie tytułu finalisty konkursu przedmiotowego

• 7 pkt za zdobycie tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

• 5 pkt za zdobycie tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

W przypadku zawodów wiedzy, będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim przyznaje się:

• 10 pkt za zdobycie tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

• 4 pkt za zdobycie tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

• 3 pkt za zdobycie tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

Osiągnięcia w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty gwarantują:

• 10 pkt za zdobycie dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego

• 7 pkt za zdobycie dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

• 5 pkt za zdobycie dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

• 7 pkt za zdobycie tytułu finalisty konkursu przedmiotowego

• 5 pkt za zdobycie tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

• 3 pkt za zdobycie tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

W przypadku zawodów wiedzy, będących konkursem lub turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim przyznaje się:

• 10 pkt za uzyskanie dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

• 7 pkt za uzyskanie dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

• 5 pkt za uzyskanie dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

• 7 pkt za uzyskanie tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

• 3 pkt za uzyskanie tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

• 2 pkt za uzyskanie tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

Zajęcie wysokiego miejsca w innych artystycznych lub sportowych zawodach wiedzy, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły gwarantują:

• 4 pkt w przypadku zawodów na szczeblu międzynarodowym

• 3 pkt w przypadku zawodów na szczeblu krajowym

• 2 pkt w przypadku zawodów na szczeblu wojewódzkim

• 1 pkt za zawody na szczeblu powiatowym

Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej na rzecz środowiska szkolnego (w szczególności w formie wolontariatu) przyznaje się 3 pkt.