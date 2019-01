Kalisz: sąd rozdaje maltańczyki. Pieski można adoptować za darmo

Kalisz – sąd rozdaje maltańczyki ze zlikwidowanej hodowli. Chętnych było tak wielu, że podjęto decyzję o nieprzyjmowaniu kolejnych wniosków. Teraz trwa podejmowanie decyzji, do których rodzin trafią maltańczyki.

Kalisz – maltańczyki trafią do nowych rodzin

Kalisz – ponad 100 maltańczyków uratowanych z hodowli

Sprawa do sądu w Kaliszu trafiła w 2017 roku. Wówczas fundacja Help Animals interweniowała na terenie hodowli w Aleksandrii. Oczom zgromadzonych ukazał się przerażający widok. 106 psów, głównie maltańczyków i hawajczyków, było przetrzymywanych w fatalnych warunkach. Wybiegi lub królicze klatki były ich domem. Zwierzęta nie posiadały żadnej ściółki i biegały we własnych odchodach. Były zapchlone i brudne. Wiele z nich miało również odparzenia.