Kaczyński zamieścił zdjęcie masła. "Ponury symbol"

"'Masło w sejfie' byłoby śmieszne, gdyby nie było straszne. Niestety, to ponury symbol tego rządu. Drożyzna, wysokie rachunki, ludzie zmuszani do lichwiarskich pożyczek - a rządzą dopiero rok . Wrócił Tusk, a z nim bieda. Czy wróci największa hańba III RP czyli głodne dzieci?" - napisał Kaczyński na swoim oficjalnym profilu.

- To jest masło za "dychę" proszę państwa. To jest symbol drożyzny pod rządami koalicji 13 grudnia, pod rządami Donalda Tuska - powiedział Błaszczak.

Ceny masła na całym świecie rosną od 14 miesięcy - wynika z danych FAO, czyli organizacji ONZ ds. żywienia. Związane jest to z dużym popytem, a także pewnymi problemami podażowymi. Zmieniła się też nieco struktura na rynku mleczarskim - w Europie produkcja mleka wzrosła, podobnie jak i serów, ale produkuje się mniej masła.

Nie po raz pierwszy jednak politycy zbyt dużą wagę przywiązują do swojej zdolności wpływania na ceny. W rozmowie z Radiem Zet minister Adam Szłapka stwierdził, że jeśli wybory prezydenckie wygra Rafał Trzaskowski, to ceny masła spadną do 5 zł. Choć możliwości prezydenta w tej kwestii są mocno ograniczone.