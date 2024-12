Kaczyński odpowiada Tuskowi. "Jest coś takiego jak wyższość, niższość"

W weekend prezes PiS założył konto na portalu X. Zrobiono to w momencie rozpoczęcia konwencji KO w Gliwicach. Od razu pojawiły się też pierwsze wpisy Kaczyńskiego. "Już dziś widać, że wszystkie struktury państwa i służby pracują, żeby Tusk miał swojego prezydenta i absolutnie żadnej kontroli. Potrzebna jest pełna mobilizacja, żeby zatrzymać operację 'słup Tuska'. Proszę Was o wielką, niespotykaną dotąd aktywność w sieci. Będę tu z Wami" - zapowiedział prezes PiS.

W poniedziałek podczas konferencji prasowej prezes PiS został zapytany, co by odpowiedział Donaldowi Tuskowi. - Jeżeli chodzi o dyskusję z Tuskiem, to ja nie mam zamiaru jej podejmować, bo cóż, no jest coś takiego jak wyższość, niższość - odparł krótko Kaczyński.