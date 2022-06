Kaczyński ma urodziny. Politycy szykują prezenty

- Dałbym mu z chęcią zestaw do domowego masażu, ponieważ człowiek, który jest zrelaksowany, jest bardziej pozytywnie nastawiony do świata - oświadczył w rozmowie z serwisem fakt.pl wiceprzewodniczący klubu Lewicy Krzysztof Śmiszek. - Myślę, że Jarosławowi Kaczyńskiemu od kilkudziesięciu lat brakuje czegoś, co mogłoby go odprężyć, a jego napięcie, stres i frustracje przekładają się na życie Polaków, prowadzenie swojej partii i na to, jak zamordystycznie próbuje wszystkich podporządkować swojej wizji - dodał.