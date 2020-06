Jarosław Kaczyński świętuje urodziny. Spływają życzenia dla prezesa PiS

18 czerwca Jarosław Kaczyński świętuje 71. urodziny. Nie wiadomo, czy prezes PiS znajdzie jednak czas na świętowanie tego wyjątkowego dnia. Po środowej debacie prezydenckiej lider PiS ma pewnie kilka powodów do zmartwień.

Jarosław Kaczyński kończy 71 lat. Życzenia przesyłają politycy

"Bez Niego nie byłoby Wolnej, Suwerennej i Niepodległej Polski. Dziś Prezes Jarosław Kaczyński kończy 71 lat! My życzymy zdrowia, sił, dużo błogosławieństwa Bożego oraz wygranej Andrzeja Dudy w pierwszej turze!" pisze na Twitterze PiS Łódzkie.

"Dziś Pan Prezes Jarosław Kaczyński obchodzi 71. urodziny. Życzymy Panu Prezesowi przede wszystkim zdrowia, a także sił w dążeniu do realizacji założonych planów i wytrwałości w staraniach o Polskę naszych marzeń!" pisze PiS Opolskie.

Jarosław Kaczyński świętuje urodziny. Gorzkie życzenia od Borysa Budki

Lider PO dodał również, że "im częściej Jarosław Kaczyński obrazi mnie, czy moich przyjaciół z opozycji, tym bardziej z uśmiechem będę mu życzył zmiany w jego sposobie myślenia o Polsce, o opozycji. Tego by kiedyś zrozumiał, że dialog, współpraca to jest dobra rzecz, że rządzący nie mają monopolu na wszystko. A z okazji urodzin przede wszystkim życzę zdrowia, a politycznie tej politycznej emerytury, która myślę, by mu się przydała".