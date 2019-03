Kaczyński chwali działania PiS: my nie dzielimy Polaków

Jarosław Kaczyński otworzył konwencję PiS we Wrocławiu. Mówił o tym, co udało się osiągnąć partii przez ostatnie lata rządów. Zauważył, że Polacy nie muszą wybierać, czy kupić żywność, czy leki.



– Damy radę, ale wtedy jeżeli będziemy potrafili, biorąc pod uwagę wielką przewagę medialną naszych przeciwników, dotrzeć do Polaków. Powiedzieć im o tym, co się w Polsce dzieje. Bo przecież wielu w gruncie rzeczy ma mocno zamieszany obraz, zamieszany właśnie przez media, które na białe mówią czarne, a na czarne białe – stwierdził Jarosław Kaczyński na regionalnej konwencji PiS we Wrocławiu.