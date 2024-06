Jordan Bardella idzie jak burza. "Cyborg Le Pen" wystraszył Emmanuela Macrona

Dla niego musiało to być doświadczeniem porównywalnym do tego, które wyznawcy islamu przeżywają, pielgrzymując do Mekki. Wprowadzony przez osobę z zaufanego kręgu wreszcie mógł porozmawiać z ubóstwianą przez siebie polityczką dłużej niż kilka chwil w trakcie kampanii. Najwyraźniej wykorzystał ten czas co do sekundy - w niespełna dwa tygodnie później Marine Le Pen ogłosiła nazwisko nowego rzecznika partii. Brzmiało: "Jordan Bardella".