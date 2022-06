Zamachy w Paryżu. Jest wyrok dożywocia

Proces oskarżonych o udział w atakach i ich planowanie rozpoczął się we wrześniu 2021 r. To największy proces karny, jaki kiedykolwiek zorganizowano we Francji. Akt oskarżenia miał 348 stron. W procesie zeznawali eksperci, funkcjonariusze, politycy, a nawet były prezydent Francois Hollande.