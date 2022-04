Niebezpieczne związki z Marine Le Pen. "Oczywiście, że Putin może być sojusznikiem"

Widzę tu brak głębszej analizy ze strony Prawa i Sprawiedliwości, czym naprawdę jest partia Le Pen. I oparcie tylko na wspólnym froncie antyunijnym. To prawda, że szefowa ZN uderza bez przerwy w Unię, ale jeśli tylko taka ma być wspólnota idei, to perspektywa tej współpracy jest bardzo wąska. Bo jeśli Le Pen dojdzie do władzy, to oczywiście nie zmieni zdania o Putinie. I co? Polski rząd zmieni swoje podejście, gdy skończy się wojna?