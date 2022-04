Debata Macron - Le Pen. Zmieniło się wszystko, żeby nie zmieniło się nic

Przy okazji najpilniejszych spraw międzynarodowych, czyli wojny w Ukrainie, pojawił się też wątek "polski". Wywołała go Le Pen, mówiąc o "prawie trzech milionach uchodźców", którzy są już w Polsce i przekonując, że jej bliski współpracownik, mer Perpignan Louis Alliot (do niedawna nawet jej partner życiowy) był na polskiej granicy i zabrał grupę Ukraińców do swojego miasta. Jednak wbrew pojawiającym się w polskich mediach sugestiom, jakoby liderka skrajnej prawicy, utrzymująca bliskie kontakty z władzami w Warszawie, wspominała również o "wysiłkach polskiego rządu, krytykowanego przez UE w kwestii praworządności, który wspiera finansowo Ukraińców", nic takiego nie padło podczas debaty. "Wątek polski" był wart zauważenia, ale ograniczył się do kilku słów o ukraińskich uchodźcach.