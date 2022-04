Macron kontra Le Pen. Kto lepiej rozumie Francuzów?

Faworyt kontra trend

5 maja 1981 r. tuż przed decydującą debatą przed drugą turą wyborów dwóch kandydatów - Valéry Giscard d'Estaing i François Mitterrand – weszło niemal jednocześnie do charakteryzatorni. Obaj skierowali się w stronę tej samej kosmetyczki o imieniu Nelly. Konsternacja. Ona nie miała czasu, by pomalować obu. W regulaminie przedwyborczych debat takiego problemu nie uwzględniono. W końcu to Nelly miała zdecydować, na którego makijaż nałoży. Wybrała Mitterranda - mimo że to Giscard d'Estaing był wtedy głową państwa i to on wygrał pierwszą turę wyborów. Intuicja jej nie zawiodła. Ostatecznie wybory wygrał Mitterand i to on był prezydentem przez kolejne dwanaście lat.