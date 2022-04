Le Pen próbuje osłabić przekaz na temat Putina. Ale tylko pozornie. Macron to wykorzysta?

Marine Le Pen może mówić dzisiaj, co chce na temat Rosji, może taktycznie osłabiać przekaz, ale jej fundamentalne założenia w sprawie polityki zagranicznej są niezmienne i wzmacniają dokładnie to, czego chce Putin. Czyli osłabienia Unii Europejskiej i NATO. Kandydatka skrajnej prawicy jeszcze raz to powtórzyła. Macron stoi po przeciwnej stronie, ale jego uporczywe kontakty z dyktatorem z Kremla, dotychczas całkiem nieskuteczne, też wystawiają go na łatwy cel ze strony wyborczej rywalki. Może przez to przegrać?