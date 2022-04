Macron lepszy dla Ukrainy. Ekspert o wynikach wyborów we Francji

Co ciekawe, Melenchon wezwał już, żeby nie głosować na Le Pen. Czy Le Pen ma szanse mimo to zyskać głosy tego kandydata? - W poprzednich wyborach ok. 10 proc. wyborców Melenchona poparło Le Pen. Tym razem może ich być nieco więcej. Z Le Pen tych wyborców dzieli niemal wszystko, ale łączy nienawiść do "systemu". Do wszystkiego tego, co reprezentuje Macron. Więc paradoksalnie pewien odłam wyborców skrajnej lewicy może w drugiej turze zagłosować na kandydatkę skrajnej prawicy - mówi Łukasz Maślanka.