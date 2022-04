Zaskakujące wstępne wyniki wyborów we Francji. Macron i Le Pen idą łeb w łeb

Belgowie opublikowali wstępne wyniki wyborów we Francji. Głosowanie jeszcze trwa, co powoduje, że nad Sekwaną trwa jeszcze cisza wyborcza, która jednak nie obowiązuje w sąsiednim kraju. Według podanych przez nich wyników Emmanuel Macron zdobył 24 proc. głosów. Takim samym wynikiem może się pochwalić druga w stawce Marie Le Pen. Wszystko wskazuje zatem, że do ostatecznego rozstrzygnięcia potrzebna będzie druga tura.