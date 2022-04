Wybory we Francji, czyli jak Morawiecki wprosił się do kampanii Macrona i Le Pen

Gdy w lutym 2020 roku Emmanuel Macron po raz pierwszy, i dotychczas jedyny, przyjechał do Polski jako prezydent, "europejskie" wystąpienie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie zakończył doniosłym "Vive la Pologne". Ile w tym było kurtuazji i dyplomacji, a ile przekonania, w to już nie wnikajmy. Faktem jest, że Morawiecki był wtedy "przyjacielem", a chłodne stosunki znacznie się ociepliły. Obu stronom na tym zależało. Po dwóch latach, naznaczonych najpierw pandemią koronawirusa, a teraz inwazją Rosji na Ukrainę, świat jest nie do poznania. Dzisiaj francuski prezydent z pewnością by już tak o Polsce nie powiedział. W ogóle dyplomacja w relacjach z Warszawą zeszła na dalszy plan. Stawka nad Sekwaną stała się zbyt wysoka.